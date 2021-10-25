أوغندا: قتيلان بانفجار بعد يومين من تفجير في العاصمة

الشرطة الأوغندية تحقق في مكان الانفجار في كمبالا

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قُتل شخصان على الأقل وجرح آخرون مساء اليوم الإثنين في انفجار حافلة قرب العاصمة الأوغندية كمبالا، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال فريد إينانغا المتحدث باسم الشرطة الأوغندية إن "فريقا من خبراء المتفجرات أرسل إلى لونغالا، إلى الطريق السريع الذي يربط بين كمبالا وماساكا، بعد الانفجار الذي استهدف حافلة تابعة لشركة سويفت سافاري (...) نحو الساعة 17,00".

وتابع المتحدّث "حتى الآن، تأكّد مقتل شخصين"، مشيرا إلى سقوط عدد من الجرحى وإلى أن عمليات إجلائهم لا تزال جارية.

ولم يعطِ إنانغا مزيدا من التفاصيل حول أسباب انفجار اليوم.

وأكد مسؤولون في شركة "سويفت سافاري" الحصيلة الأولية المعلنة.

وقال ألبرت أكانكواسا أحد مديري الشركة "مقتل شخصين وجرح آخرين في انفجار وقع مساء داخل إحدى حافلاتنا التي كانت متّجهة من كمبالا إلى غرب أوغندا".

وتقع لونغالا على بعد نحو 35 كيلومترا إلى الغرب من كمبالا على طريق رئيسي يربط أوغندا بتانزانيا ورواندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

يأتي تفجير اليوم بعد هجوم السبت استهدف مطعما في العاصمة الأوغندية وأسفر عن قتيلة وثلاثة جرحى.

وكانت الشرطة قد وصفت الهجوم بأنه "إرهاب داخلي" قبل أن يعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه.

المصدر: رويترز