دعا مجلس القضاء الأعلى في لبنان، اليوم الاثنين، إلى مواصلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وقال المجلس، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، "حضر المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بتاريخ 25/10/2021، وتم الاستماع إليه والتداول معه بما هو مثار بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت". وأضاف المجلس "تم التشديد على العمل على إنجاز التحقيق في أسرع وقت ممكن، وفق الأصول القانونية، وذلك توصلا إلى تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين". كانت أطراف لبنانية طالبت بتنحية المحقق العدلي في الانفجار القاضي طارق البيطار. وأدى انفجار بيروت في الرابع أغسطس 2020 إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة الآلاف ودمار واسع في العاصمة اللبنانية. ونجم الحادث عن تخزين كميات كبيرة من مادة شديدة الانفجار في ظروف غير ملائمة.