تبدأ الوكالة الأوروبية للأدوية مراجعة البيانات الخاصة بعلاج جديد لمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد. وقالت الوكالة، المعنية بترخيص الأودية في الاتحاد الأوروبي ومقرها في أمستردام، اليوم الاثنين، إن من المقرر أن يشرع خبراؤها في تقييم بيانات تتعلق بتأثير عقار «مولنوبيرافير» المضاد لفيروس كورونا. هذا العقار، الذي يتم تناوله في شكل أقراص، من إنتاج شركتة «ميرك» الأميركية للأدوية. وطبقا لنتائج الاختبارات الأولية، يؤدي العقار إلى إضعاف أثر فيروس كورونا على الجسم، الأمر الذي يعني نظرياً وضع حد لنقل المصابين للمستشفيات وحتى عدم حدوث حالات وفاة بسبب الفيروس. ويعكف خبراء الوكالة الأوروبية للأدوية الآن على فحص البيانات المتعلقة بجودة وسلامة وفعالية العقار الجديد. وفور استكمال عملية فحص البيانات، يمكن التقدم بطلب من أجل اعتماده في الاتحاد الأوروبي، وإن كانت الوكالة لم تضع إطاراً زمنياً لذلك. وحتى الآن، لم يعتمد في الاتحاد الأوروبي إلا عقار واحد لعلاج مرض كوفيد-19، بينما قدمت طلبات لاعتماد خمسة أدوية أخرى، أربعة منها قيد المراجعة حالياً.