وزراء: تقديم 100 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ قابل للتحقيق

إلوك شارما رئيس مؤتمر الأطراف للمناخ كوب26

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أعلن وزراء، اليوم الاثنين، أن هدف الدول الغنية منذ عقد للمساهمة بمبلغ 100 مليار دولار أميركي سنوياً لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة تغير المناخ قد يكون قابلاً للتحقيق في عام 2023.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي يستعد فيه قادة العالم للاجتماع في مدينة جلاسجو الاسكتلندية الأحد المقبل في بداية مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 26) في محاولة للاتفاق على اتخاذ إجراء مهم للحد من الانبعاثات العالمية.

كان من المفترض بلوغ هدف تقديم 100 مليار دولار للدول الفقيرة العام الماضي، وأصبح فشل الدول المتقدمة في القيام بذلك نقطة خلاف رئيسية قبل القمة التي ستبدأ الأسبوع المقبل في جلاسجو.

كلف رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ ألوك شارما وزيري البيئة في كندا وألمانيا بمراجعة الوعود التي قطعت حتى الآن وأشارا إلى «منحى إيجابي» في تقرير جديد.

وقال شارما، عند الكشف عن التقرير «لذلك، يستمر عملنا. لكننا وصلنا إلى نقطة هامة اليوم أتمنى أن تسمح بأن نبدأ في استعادة الثقة وإعطاء زخم في هذه المرحلة النهائية قبل مؤتمر المناخ».

وقال الوزراء إن التحليل، الذي أجرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أظهر «تقدماً كبيراً نحو تحقيق هدف 100 مليار دولار في عام 2022 ويوفر الثقة في أنه سيتم تحقيقه في عام 2023».

وشدد شارما على أن العمل على مساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع أسوأ آثار تغير المناخ والتخفيف من حدتها «لم يكتمل بعد».

وقال «علينا زيادة المبالغ المتاحة للتكيف مع المناخ، وعلينا أيضاً تحسين الوصول إلى التمويل بشكل عاجل».





المصدر: آ ف ب