تجري العديد من المختبرات المنتجة للقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد عبر العالم، اختبارات وتجارب سريرية لمعرفة فعالية لقاحاتها على فئة الأطفال.
في هذا السياق، أعلنت شركة «مودرنا» بيانات مؤقتة إيجابية من دراسة «كيدكوف» الخاصة بفعالية لقاح كوفيد-19 بالنسبة للأطفال من 6 أعوام إلى ما دون 12 عاماً.
وأظهر التحليل المؤقت استجابة قوية لتحييد الأجسام المضادة بعد جرعتين من الحمض النووي الريبوزي المرسال 1273- عند مستوى جرعة 50 ميكروجراماً مع ملف سلامة مفضل.
تعتزم «مودرنا» تقديم هذه البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية ووكالة الأدوية الأوروبية وغيرها من جهات التنظيم العالمية قريباً من أجل اعتماد اللقاح لهذه الفئة من الأطفال.
كانت غالبية الآثار الجانبية خفيفة أو معتدلة في الشدة.
وتعتزم «مودرنا» تقديم بيانات دراسة «كيدكوف» للمراجعة من قبل خبراء.