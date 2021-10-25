الصين تفرض الإغلاق وتدابير صحية بعد ارتفاع إصابات كورونا

أعلنت بكين تشديد قيود الدخول بعد تقارير جديدة عن إصابات محلية بـ" كورونا" في مناطق مختلفة في جميع أنحاء الصين، حسبما ذكرته السلطات المحلية في مؤتمر صحفي أمس.

وقال بان شوهونغ، نائب الرئيس والمتحدث باسم مكتب الأمن العام ببلدية بكين، إن المسافرين الوافدين من المناطق التي بها حالات منقولة محليًا يجب أن يقدموا نتائج سلبية للحمض النووي في غضون يومين وأن يخضعوا لمراقبة صحية لمدة 14 يومًا بعد وصولهم إلى المدينة. وأضاف أن الأشخاص من المدن التي فيها حالات إيجابية ينصحون بعدم السفر إلى بكين إذا لم يكن الأمر عاجلاً. وسجلت بكين يوم أمس الأحد خمس حالات إصابة جديدة بـ "كوفيد -19 " بما في ذلك حالة ظهرت عليها أعراض طفيفة وأربع حالات بأعراض متوسطة، وهناك أيضًا حالة إضافية بدون أعراض.

وأظهرت نتائج التسلسل الجيني أن متغير دلتا مسؤول عن أحدث حالات كوفيد -19 الناشئة، حسبما أفاد مركز بكين للوقاية من الأمراض ومكافحتها. من جانبه قال وو ليانغيو، نائب رئيس قسم مكافحة الأمراض والوقاية منها في لجنة الصحة الوطنية، إن أبحاث التسلسل الجيني والنتائج أظهرت أن الفيروس من الحالات الأخيرة يختلف عن الحالات السابقة في البلاد، مما يعني أن هذه الحالات نتجت عن حالة جديدة من خارج الصين.. متوقعا استمرار ارتفاع عدد الحالات حيث سيتم اكتشاف المزيد من الحالات بسبب الفحص الجماعي المستمر الذي يتم إجراؤه في العديد من المدن.