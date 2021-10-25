تسارع الأحداث في السودان.. وواشنطن تعبر عن قلقها

طالب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الاثنين السودانيين بالدفاع عن ثورتهم.ودعا حمدوك، في رسالة من مقر إقامته الجبرية أوردتها وزراة الثقافة

والإعلام عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، السودانيين إلى التمسك بالسلمية.

وأكدت وزراة الثقافة والاعلام اليوم أن قوة اعتقلت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ونقلته إلى مكان مجهول. وأضافت أن قوات، اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في امدرمان، واحتجزت عددا من العاملين.

وأعرب المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان عن القلق العميق إزاء تطورات الأحداث في السودان.

وأكد، عبر حساب مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأميركية على موقع تويتر، أن "هذا مخالف للإعلان الدستوري والتطلعات الديمقراطية

للشعب السوداني، وغير مقبول على الإطلاق".

من جانبها أعربت الجامعة العربية عن "القلق" بشأن التطورات في السودان ودعت للالتزام بالمرحلة الانتقالية.



