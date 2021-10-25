خادم الحرمين الشريفين يرأس وفد المملكة في قمة قادة G20

يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفد المملكة في أعمال قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في روما بالجمهورية الإيطالية خلال المدة من 30 ـ 31/‏ 10/‏ 2021، عبر الاتصال المرئي، وذلك تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها الملك سلمان بن عبدالعزيز من رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية إريو دراجي لحضور القمة.

وأبدت المملكة في بيانها الصادر أمس (الأحد) من الديوان الملكي، عن تقديرها للجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية لإنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة المملكة عضواً في ترويكا المجموعة لتؤكد حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة. وفق عكاظ



من جهة ثانية، تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالاً هاتفياً، أمس، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وأبدى الأمين العام، خلال الاتصال، ترحيبه بمبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، مشيداً بحزمة المبادرات التي أعلنها ولي العهد، وعدّها خطوة كبيرة لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي.

وشكر خادم الحرمين الشريفين، الأمين العام للأمم المتحدة على ما أبداه من ترحيب بالمبادرتين، منوهاً بجهود المنظمة وأمينها العام في مواجهة التغير المناخي، واتخاذها ما يلزم من خطوات للحد من آثاره البيئية والاقتصادية، مؤكداً اهتمام المملكة ضمن رؤيتها 2030 بقضايا البيئة، والطاقة النظيفة، والتغير المناخي.