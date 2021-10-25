مصر تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، الأحد، تسجيل 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 43 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 853 حالة من مرضى كوفيد- 19 وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 274 ألفاً و7 حالات حتى مساء الأحد، وفقاً لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد بلغ 324 ألفاً و619 شخصاً وارتفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و285 حالة.