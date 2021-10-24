الانقلابيون يخطفون 47 مدنياً في العبدية

عدن (وكالات)

وثقت رابطة حقوقية يمنية، أمس، اختطاف 47 مدنياً كحصيلة أولية من قبل ميليشيات «الحوثي» في مديرية العبدية جنوبي محافظة مأرب، وجرى نقل بعضهم إلى جهات مجهولة، وتوقعت أن العدد أكثر من ذلك.

ودانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، في بيان، «الاختطافات الجماعية وما يرافقها من انتهاكات بحق أبناء مديرية العبدية بمحافظة مأرب من قبل ميليشيات الحوثي منذ ما يقارب الشهر، بعدما فرضت عليها الحصار واقتحمتها في وقت لاحق، ومن ثم مداهمة المنازل واختطاف المدنيين في ظل تعتيم إعلامي».

وبحسب البيان، تلقت الرابطة عدة بلاغات من أهالي المديرية عن قيام ميليشيات «الحوثي» بعمليات اختطاف جماعية مستمرة، وانتهاكات مرافقة لها من اقتحام منازل المواطنين وإرهاب لعائلاتهم، واحتجاز أطفال والتحقيق معهم للضغط عليهم للكشف عن وجود آبائهم وذويهم، وتحويل المدارس إلى أماكن احتجاز، واختطاف الجرحى.

وأضاف: «يقوم الحوثيون بفصل الاتصالات عن المديرية بين الحين والآخر، وإغلاق مداخل ومخارج المديرية، عدا المدخل الذي يسيطرون عليه».

كما استنكرت الرابطة ما يحدث للمدنيين في العبدية من اعتداء على حقهم في الحرية، وما يرافقه من انتهاكات جسيمة، محملاً ميليشيات «الحوثي» المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين.

ودعت الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي أجمع بالضغط على جماعة «الحوثي» لإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً من أبناء العبدية، وفك الحصار على أهاليها، وإيقاف الانتهاكات بحقهم.