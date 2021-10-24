إثيوبيا تشن ضربات جوية على تيجراي

أديس أبابا (أ ف ب)

شن الجيش الإثيوبي، أمس، غارتين على منشآت يسيطر عليها المتمردون في تيجراي، وهي سابع وثامن ضربة جوية على هذه المنطقة في الأسبوع الأخير، حسبما أكدت الحكومة الإثيوبية.

وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإثيوبية، سلاماويت كاسا، أن الجيش استهدف الجبهة الغربية لـ«ماي تسبري»، التي كانت تُستخدم كمركز تدريب وقيادة عسكرية لـ«جبهة تحرير شعب تيجراي»، بغارة جوية.

وفي وقت لاحق، قالت سلاماويت: إنه في العملية نفسها دمرت منشأة منفصلة في بلدة أدوا الواقعة شمالاً، تستخدم لصنع «معدات عسكرية» وبزات عسكرية زائفة يستخدمها مقاتلو الجبهة.