مقتل 11 مدنياً بأيدي متمردين في الكونجو

بيني (وكالات)

قتل 11 مدنياً بأيدي متمردي جماعة «تحالف القوى الديمقراطية»، خلال اليومين الماضيين، في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، حسبما أفاد مسؤولون أمس. وقال لويس ثيمبو، رئيس هيئة الخدمة المدنية في بلدة بالونغو: «فقدنا 7 آخرين بينهم امرأة ذُبحوا في منطقة غالا» مساء أمس الأول. وأضاف: إن مقاتلي «تحالف القوى الديمقراطية» الذين شنوا الهجوم قاموا بنهب المحال التجارية والصيدليات، مندداً بـ«إخفاقات القيادة العسكرية».

وتخضع منطقة شمال كيفو حيث تقع بالونغو ومقاطعة إيتوري المجاورة لإجراءات أمنية مشددة منذ مايو لوضع حد لسفك الدم الذي يرتكبه مقاتلو التحالف، لكن أعمال العنف تتواصل. وأكد جان بول كاهيندو، رئيس بلدية بالونغو مقتل شخصين. كما قُتل 4 مدنييفي الليلة السابقة في هجوم قرب بالونغو نُسب إلى تحالف القوى الديمقراطية.