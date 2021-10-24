البابا يدعو لإدارة تدفقات الهجرة في ليبيا

الفاتيكان (وكالات)

دعا البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، أمس، المجتمع الدولي إلى حل أزمة الهجرة انطلاقاً من ليبيا، رغم خلافات بين قادة الاتحاد الأوروبي حول أفضل طريقة لإدارة تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وقال البابا، من ساحة القديس بطرس بالفاتيكان: «أعبر عن قربي من آلاف المهاجرين واللاجئين وغيرهم ممن يحتاجون إلى الحماية في ليبيا: لن أنساكم أبداً، أسمع صراخكم وأصلّي من أجلكم».

وأضاف: «يتعرض العديد من هؤلاء الرجال والنساء والأطفال لعنف لا إنساني، وأطلب مرة أخرى من الجماعة الدوليّة أن تفي بوعودها بالبحث عن حلول مشتركة وملموسة لإدارة تدفقات الهجرة في ليبيا، وفي جميع أنحاء البحر المتوسط»، كما جاء على موقع الفاتيكان.

وقال البابا، البالغ 84 عاماً: إن على الحكومات أن تضع حداً لإعادة المهاجرين إلى «بلدان غير آمنة» مثل ليبيا، وإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح في البحر المتوسط، «بواسطة أجهزة إنقاذ ونزول من السفن، وضمان ظروف معيشية كريمة لهم، وبدائل للاحتجاز ومسارات هجرة نظامية، والحصول على إجراءات اللجوء».

ولا تزال إيطاليا تواجه موجات من المهاجرين عبر البحر المتوسط انطلاقاً من ليبيا.وقالت مبادرة الخط الساخن «آلارم فون»، أمس، التي تسعى لإغاثة المهاجرين: إن زورقين مطاطيين في البحر المتوسط يقلان 60 و68 شخصاً بحاجة ماسة لتدخل. كما أعلن حرس السواحل الليبي، أمس، إنقاذ 56 مهاجراً غير قانوني من جنسيات أفريقية أمس.

ومن جانبها، قالت منظمة أطباء بلا حدود: إن المركب جيو بارنتس الخيري أنقذ 95 شخصاً آخرين ليل السبت، وهو ما يرفع إجمالي عدد المهاجرين الذين أنقذهم إلى 296 شخصاً.

لكن على مستوى الاتحاد الأوروبي تحول الانتباه من البحر المتوسط إلى الحدود بين بيلاروس وجيرانها لاتفيا وليتوانيا وبولندا، مع سعي آلاف المهاجرين للعبور من بيلاروس إلى شرق الاتحاد الأوروبي.