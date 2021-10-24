إسرائيل: بناء 1355 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

تل أبيب (وكالات)

أكدت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية، أمس، عزمها بناء 1355 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان: «إن مناقصات 1355 وحدة سكنية في بلدات الضفة الغربية نشرت تحت إشراف وزير الإسكان زئيف إلكين».

وستضاف هذه الوحدات السكنية إلى أكثر من 2000 وحدة استيطانية من المتوقع أن تحصل، خلال الأسبوع الجاري، على الضوء الأخضر النهائي من وزارة الدفاع.

وبحسب البيان، سيتم بناء الوحدات في سبع مستوطنات.من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن البرامج الاستيطانية «تضع العالم خاصة الولايات المتحدة أمام مسؤوليات كبرى، لمواجهة وتحدي الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بشكل ممنهج».

من جهتها، حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أمس، من «بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة». وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن «المضي قُدماً بالمصادقة على تنفيذ خطة لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة خطوة مرفوضة ومدانة، وتمثل خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».