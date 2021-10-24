الصدر يحذر من التدخل بالشأن العراقي

هدى جاسم (بغداد)

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، من التدخل الخارجي في نتائج الانتخابات العراقية، وما يترتب عليها من تحالفات وتكتلات وتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الصدر: «سنسعى لتوطيد العلاقات مع دول الجوار التي لم تتدخل بالشؤون الداخلية للعراق، ونعمل على إيجاد مشاريع مشتركة أمنياً واقتصادياً وثقافياً وصحياً وصناعياً، وعلى الأصعدة كافة». وأضاف: «إن دول الجوار ذات التدخل الواضح في الشأن العراقي، سنفتح معها حواراً عالي المستوى لمنع التدخلات مطلقاً، فإن استجابت فهذا مرحب به، وإلا فسنلجأ للطرق الدبلوماسية والدولية لمنع ذلك».

وتابع: «لن يكون للعراق أي تدخلات في شأن أي من الدول المجاورة، ولن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للإضرار بها. وكان التيار الصدري تصدر نتائج الانتخابات التي عقدت الأسبوع الماضي، وحصد 73 مقعداً.