هدى جاسم (بغداد)
حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، من التدخل الخارجي في نتائج الانتخابات العراقية، وما يترتب عليها من تحالفات وتكتلات وتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الصدر: «سنسعى لتوطيد العلاقات مع دول الجوار التي لم تتدخل بالشؤون الداخلية للعراق، ونعمل على إيجاد مشاريع مشتركة أمنياً واقتصادياً وثقافياً وصحياً وصناعياً، وعلى الأصعدة كافة». وأضاف: «إن دول الجوار ذات التدخل الواضح في الشأن العراقي، سنفتح معها حواراً عالي المستوى لمنع التدخلات مطلقاً، فإن استجابت فهذا مرحب به، وإلا فسنلجأ للطرق الدبلوماسية والدولية لمنع ذلك».
وتابع: «لن يكون للعراق أي تدخلات في شأن أي من الدول المجاورة، ولن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للإضرار بها. وكان التيار الصدري تصدر نتائج الانتخابات التي عقدت الأسبوع الماضي، وحصد 73 مقعداً.