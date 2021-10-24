السيول تقتل شخصين في تونس

تونس (وكالات)

لقي شخصان، على الأقل، حتفهما في القصرين غرب تونس، بعد أن جرفتهما السيول، إثر هطول أمطار هائلة مساء أمس الأول.

وجرفت السيول سيارة كان على متنها شخصان في منطقة بولحناش بمعتمدية تالة، التابعة لولاية القصرين، وهو ما أدى إلى وفاتهما، حسبما أفاد مصدر من السلطات المحلية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وعثرت وحدات الحماية المدنية على جثة أحد الضحيتين، فيما يجري البحث عن الثاني، بحسب المصدر.

وهطلت الأمطار بكميات كبيرة في العاصمة، وفي أغلب المدن غرب البلاد وفي المناطق الشمالية ليل السبت، وهو ما تسبب في تعطل حركة السير، بعد أن غمرت المياه عدة شوارع وطرقات ومبانٍ سكنية.

وأعلنت شركة المترو في العاصمة عن تعطل حركة السير في جميع الخطوط.

وقال المعهد الوطني للرصد الجوي، أمس: إن المناطق التي شهدت هطول الأمطار خلال 24 ساعة الماضية معنية بدرجة إنذار عالية، وأن هطول مزيد من الأمطار سيؤدي إلى تشكل سيول وأودية.