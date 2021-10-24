الصين تتوقع تفاقم الوضع الوبائي الأيام المقبلة

عواصم (وكالات)

توقع مسؤول بقطاع الصحة الصيني، أمس، أن أحدث تفشٍ لفيروس «كورونا» سيزداد انتشاراً على الأرجح، بينما حثت السلطات الأقاليم جميعها على تعزيز المراقبة، ودعت إلى تقليل السفر عبر الأقاليم.

واحتوت الصين إلى حدٍّ بعيد الفيروس، لكنها عازمة على القضاء على أي بؤر تفشٍ محلية متفرقة، خصوصاً قبيل الأولمبياد الشتوي 2022 في فبراير.

وتأكد انتقال أكثر من 100 إصابة محلياً خلال الأسبوع الماضي في أنحاء 11 منطقة إقليمية، مع ارتباط معظمها بثلاث عشرة مجموعة سياحية مختلفة.

وقال مي فينغ المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية للصحفيين، أمس: إن ثمة خطراً متزايداً لاتساع رقعة التفشي بفعل «عوامل موسمية».

وذكر وو ليانغ يو، نائب رئيس اللجنة، أن التفشي الحالي سببه السلالة «دلتا» شديدة العدوى، مضيفاً: «إن عمليات التتبع أظهرت أن مصدره مختلف عن تفش سابق». وأشار إلى أن الحالات الجديدة انتقلت من مصدر جديد من الخارج.

ومنعت السلطات وكالات السفر من ترتيب رحلات عبر أقاليم تشمل مناطق تنطوي على مخاطر مرتفعة للإصابة بالفيروس، وعلقت على مستوى البلاد بعض خدمات السفر التي تربط بين مقاصد سياحية متعددة.

وقالت العاصمة بكين: إنها ستفرض قيوداً شديدة على السفر إليها من مقاطعات بها ولو حالة إصابة واحدة.

وفي روسيا، تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد، أمس، حاجز الـ230 ألف حالة، بعد تسجيل 1072 حالة وفاة جديدة خلال يوم واحد، مقابل 1075 وفاة أمس الأول، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 230 ألفاً و600 حالة وفاة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي، بحسب وكالة «إنتر فاكس» للأنباء عن انخفاض عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بتسجيلها 35660 إصابة، مقارنة بـ 37141 في اليوم السابق، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات ثمانية ملايين و241 ألفاً و643 إصابة، وتماثل للشفاء 22784 حالة جديدة، ليبلغ مجموع المتعافين سبعة ملايين و165 ألفاً و921 شخصاً.

وفي هذه الأثناء، اقترب عدد الوفيات جراء فيروس كورونا من حاجز الخمسة ملايين نسمة في العالم، منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019.

وتأكدت إصابة 243.270.300 شخص على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين، رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.