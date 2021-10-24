غازات سامة تنبعث من سفينة مشتعلة قبالة سواحل كندا

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت السلطات الكندية، أمس، أن سفينة شحن راسية على الساحل الكندي المطلّ على المحيط الهادئ مشتعلة، وتنبعث منها غازات سامة.

وقال خفر السواحل الكندي، في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني: إن سفينة «زيم كينغستون» كانت راسية في مضيق خوان دي فوكا في جنوب جزيرة فانكوفر في مقاطعة بريتيش كولومبيا.

وأوضح أنه «جرى إنشاء منطقة طوارئ حول سفينة الشحن زيم كينغستون الراسية»، مضيفاً: «إن السفينة مشتعلة، وتنبعث منها غازات سامة».

وأفادت إذاعة «راديو كندا» بأن السفينة تحمل أكثر من 52 طناً من المواد الكيميائية الموضوعة في اثنين من الحاويات، التي أتت عليها النيران. وجرى إجلاء عشرة أفراد من الطاقم، بحسب المصادر نفسها