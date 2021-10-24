تركيا: تصادم سفينتين في مدخل مضيق «جناق قلعة»

أنقرة (وكالات)

وقع حادث تصادم سفينتين، أمس، قرب مدخل مضيق جناق قلعة «الدردنيل» من اتجاه بحر مرمرة التركي، دون وقوع خسائر بشرية.

ووقع الحادث إثر اصطدام السفينة «بنيتامو»، التي يبلغ طولها 299 متراً وترفع علم بنما وانطلقت من ميناء يوزهنو الأوكراني، حاملة خام الحديد ووجهتها ميناء شنغهاي الصيني، والسفينة «بي سي فانيسا» التي يبلغ طولها 172 متراً، وترفع علم باربادوس انطلقت من ميناء فارنا البلغاري حاملة القمح وتقصد مصر.

وأضافت: إن المديرية العامة للسلامة الساحلية أرسلت قاطرات إنقاذ إلى الموقع، فور تلقيها بلاغاً من قبطاني السفينتين عن الحادث.

وفي التحريات الأولية، أفادت فرق الإنقاذ بأن السفينة «بي سي فانيسا» تعرضت لأضرار في مقدمتها، والسفينة «بنيتامو» أُصيبت بأضرار في المخزن رقم 4 من الجانب الأيسر، دون وقوع خسائر في الأرواح، أو تلوث بيئي.

ومن المرتقب أن تتواصل عملية فحص سلامة السفينتين في المنطقة، وإصدار تقرير نهائي عن الحادث وحالة السفينتين لاحقاً، وفقاً للأناضول. ورست السفينتان في منطقة آمنة بعد الحادث.