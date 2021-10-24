برلوسكوني: انتخابات إيطالية مبكرة خطوة «غير مسؤولة»

روما (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلوسكوني، أمس، أن إجراء انتخابات مبكرة في إيطاليا سيكون خطوة «غير مسؤولة»، مؤكداً دعمه للحكومة الحالية برئاسة ماريو دراغي. وفي مقابلة مع صحيفة «آل كورييريه ديلا سيرا»، أعرب برلسكوني، البالغ 85 عاماً، زعيم حزب «فورتسا إيتاليا» من اليمين الوسط، عن أسفه للانقسامات الداخلية لليمين التي ساهمت في النتائج المتواضعة للأخير في الانتخابات البلدية.

وقال، معلقاً على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة دراغي الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي: «هذه الحكومة تخرج إيطاليا من حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية».

وأضاف: «إنها مهمة صعبة تحقق نتائج جيدة بفضل حس المسؤولية لدى جميع القوى السياسية». وأوضح: «سيكون تصرفاً غير مسؤول حقاً التفكير في تعليق مهمتها».