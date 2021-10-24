المبعوث الأميركي السابق: واشنطن لم تضغط كفاية على غني

واشنطن (وكالات)

أعرب المبعوث الأميركي السابق لأفغانستان عن أسفه لأن واشنطن لم تمارس ضغطاً كافياً على الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني للموافقة على تقاسم السلطة مع «طالبان»، حسبما جاء في مقابلة معه بثتها شبكة «سي بي إس»، أمس. وفي أول حديث له منذ إعلان استقالته في 18 أكتوبر، دافع زلماي خليل زاد بقوة عن اتفاق انسحاب القوات الأميركية، الذي تفاوض عليه مع «طالبان» في ظل رئاسة دونالد ترامب، وأبدى بعض التحفظات، غير المباشرة، بشأن تنفيذه من قبل الرئيس الحالي جو بايدن. وقال الدبلوماسي: «إن الاتفاق كان حزمة مشروطة، نصت خصوصاً على إجراء مفاوضات» بين المتمردين والحكومة في كابول، إضافة إلى «وقف إطلاق نار شامل دائم».

وأشار إلى أنه بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، اتخذ الرئيس بايدن «قراراً بتنفيذ الانسحاب على أساس جدول زمني»، بغض النظر عن تلك الشروط. وأضاف: «إن قراراً اتخذ على مستوى أعلى مني بكثير»، مبدياً أسفه لأن «بعضهم» في واشنطن جعلوه كبش فداء للانسحاب من أفغانستان، وسيطرة «طالبان». وتابع «نرث الاتفاقيات دائماً، إما أن توافق على تنفيذها، وإما أن تطلب إعادة التفاوض».