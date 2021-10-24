اعتقال أكبر تاجر مخدرات في كولومبيا
أعلنت الحكومة الكولومبية اعتقال دايرو انتونيو أوسوغا المعروف باسم "أوتونيال" والمدرج على رأس لائحة مهربي المخدرات المطلوبين في البلاد وفي الولايات المتحدة التي عرضت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يساهم في توقيفه.
وقال وقال دوكيه إنها كانت "أكبر حملة في الأدغال على الإطلاق في التاريخ العسكري لبلدنا".
وكتب الرئيس الكولومبي أن "هناك أوامر بشأن تسليم هذا المجرم وسنعمل مع السلطات لتحقيق هذا الهدف أيضا".
وأكد الجنرال فارغاس أنه بعد تعرضه لمضايقات من قبل السلطات "نام هناك تحت المطر ولم يقترب من المناطق المأهولة بالسكان"، موضحاً أنه "كان يتنقل داخل ثماني دوائر أمان" حوله.
المصدر: وكالات