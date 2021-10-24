الكويت تبدأ عودة حذرة إلى الحياة ما قبل جائحة كورونا

طلاب يحضرون إلى جامعة في الكويت

ع + ع -

أعلنت الكويت، اليوم الأحد، بدء عودة حذرة إلى الحياة الطبيعية وذلك بدخول المرحلة الخامسة من خطة العودة التدريجية في مختلف القطاعات لمرحلة ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في ظل الانحسار الذي تشهده البلاد لوباء كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالفيروس.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (مونا) أن حركة الطيران عادت بكامل طاقتها الاستيعابية.

كما عادت المساجد إلى رص الصفوف وإلغاء التباعد مع الالتزام بالاشتراطات الصحية ولبس الكمامة والتباعد في الأماكن المغلقة مثل المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي.





المصدر: وام