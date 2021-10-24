قال وزير الداخلية الألماني، اليوم الأحد، إن حماية الحدود أمر "مشروع"، وذلك بعد طلب مجموعة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من بروكسل تمويل بناء عوائق حدودية لمنع المهاجرين من دخول أراضي التكتل. جاءت هذه الدعوة مع اقتراح بولندا بداية الشهر بناء جدار تبلغ كلفته 350 مليون يورو (410 ملايين دولار أميركي) على حدودها مع بيلاروسيا لإبعاد المهاجرين. ورداً على سؤال حول ما إذا كان الجدار الحدودي البولندي ضرورياً، قال هورست زيهوفر، إن حماية الحدود أمر مبرر. وقال في تصريح صحفي، "أمر مشروع لنا أن نحمي الحدود الخارجية بهذه الطريقة التي يتم فيها إغلاق المعابر الحدودية غير المراقبة". وأدت الزيادة في عدد المهاجرين، الذين يعبرون الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني، إلى ضغوط كبيرة على الدول الأعضاء في التكتل، والتي لم يسبق أن تعاملت مع تدفقات المهاجرين على نطاق واسع. وكشف زيهوفر أن ألمانيا ستعزز المراقبة على الحدود الألمانية-البولندية، وقد جرى نشر 800 شرطي إضافي بشكل فعلي. وأكد "إذا لزم الأمر، أنا مستعد لإرسال مزيد من التعزيزات". ووفقاً لأرقام وزارة الداخلية الألمانية فقد عبر نحو 5,700 شخص الحدود من بولندا إلى ألمانيا بشكل غير قانوني منذ بداية العام.