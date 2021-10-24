الصين تحدد إجراءات لتحقيق الحياد الكربوني قبل 2060

انبعاث غازات ضارة

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حدد مجلس الوزراء الصيني، اليوم الأحد، إجراءات لتحقيق أهداف البلاد للوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 والحياد الكربوني قبل عام 2060.

لكن المجلس قال إن الأمن الغذائي وأمن الطاقة لا بد أن يؤخذا في الاعتبار خلال ذلك.

وجاء في وثيقة لمجلس الوزراء، نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أنه يجب على الصين «إدارة العلاقة بين خفض التلوث وخفض الكربون وأمن الطاقة، وأمن سلسلة الإمداد للصناعة، والأمن الغذائي والحياة الطبيعية للشعب».

ودعا المجلس أيضا إلى التصدي الفعال للمخاطر الاقتصادية الناتجة عن التحول إلى الصوبة الخضراء والكربون المنخفض من أجل «منع رد الفعل المبالغ فيه وضمان خفض آمن للكربون».

تأتي هذه القرارات فيما يستعد العالم لانطلاق مؤتمر الأطراف (كوب26) حول المناخ في مدينة جلاسجو الاسكتلندية نهاية أكتوبر الجاري.

ويسعى المؤتمر جعل حوالى 200 بلد ومنطقة حول العالم تلتزم بأهداف الانبعاثات لحصر ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأقل من 1,5 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ويتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 120 من قادة العالم وحوالى 25 ألف مندوب.

المصدر: آ ف ب