مقتل 3 عناصر من داعش في اشتباك مع طالبان

قوات أمن أفغانية في الشوارع

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قتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي خلال اشتباك مع حركة طالبان في مدينة هرات، وفق ما أفاد مسؤولون.

وقالت قيادة شرطة هرات، في بيان، إن الاشتباك وقع في المدينة الواقعة غرب أفغانستان عندما حاصر مقاتلو حكومة طالبان الجديدة عناصر من التنظيم المتشدد في مبنى شاهق.

وأفاد سكان محليون أنهم سمعوا دوي أسلحة خفيفة وثقيلة استخدمت في القتال. وأضافت الشرطة أن ثلاثة من أعضاء تنظيم داعش قتلوا وأصيب اثنان من طالبان في الاشتباك.

بدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية قاري سعيد خوستي عبر تويتر أن الأعضاء الثلاثة في تنظيم داعش متورطون في عمليات خطف كبرى في أنحاء ولاية هرات.

وأضاف خوستي "حاصرتهم القوات الخاصة وبدأت إطلاق النار وقتل الرجال في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن".

المصدر: آ ف ب