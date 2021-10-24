أعلن مجلس الوزراء البحريني، اليوم الأحد، أن المملكة تستهدف الوصول للحياد الكربوني في 2060، بهدف مواجهة تغير المناخ وحماية البيئة. وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) «أعلن مجلس الوزراء عن استهداف مملكة البحرين للوصول للحياد الصفري في العام 2060م، بهدف مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة». جاء ذلك في أعقاب الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي ترأسه، اليوم، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كانت السعودية أعلنت أمس حزمة مبادرات بيئية تتضمن استهداف الحياد الصفري في 2060 أيضاً.