بينيت يكشف عن المواضيع التي ناقشها مع بوتين

بينيت متحدثا خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية

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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، عن المواضيع التي بحثها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما الأخير.

ووصف اللقاء بأنه كان «متعمقاً جداً».

وقال بينيت، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: «كان اللقاء مع الرئيس بوتين جيداً جداً ومتعمقاً جداً. بحثنا الأوضاع في سوريا بطبيعة الحال... فمن المهم أن ندير الأوضاع الحساسة والمعقدة الموجودة هناك بسلاسة وبدون أي خلل».

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفقاً لما نقلته صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: «لقد توصلنا إلى اتفاقات جيدة ومستقرة، ووجدت لدى الرئيس بوتين أذناً صاغية بشأن احتياجات إسرائيل الأمنية».

وأضح بينيت: «بحثنا أيضاً البرنامج النووي الإيراني».

المصدر: د ب أ