باريس تضع أحدث جيل من الأقمار الاصطناعية العسكرية في المدار

وضعت فرنسا في المدار السبت قمراً اصطناعياً للاتصالات العسكرية قدّم على أنه جوهرة تكنولوجّية وإحدى ركائز سيادة البلاد.

وانطلق صاروخ "أريان 5" من قاعدة كورو في غويانا حاملا القمر الاصطناعي "آ 4" ضمن برنامج سيراكوز، ومن شأنه السماح للجيوش الفرنسية المنتشرة في كل أنحاء العالم بالتواصل بسرعة عالية وبأمان تام، برا وبحرا وجوا ومن داخل الغواصات.

وقد اكتملت المهمة بنجاح بعد 38 دقيقة و41 ثانية من عملية الإطلاق. وقال الناطق باسم القوات الجوية وقوات الفضاء الفرنسية الكولونيل ستيفان سبيت إن "سيراكيوز آ 4 مصمم لمقاومة الهجمات العسكرية من الأرض والفضاء وكذلك التشويش". وهو مجهز بوسائل مراقبة لمحيطه القريب ولديه القدرة على التحرك لتجنب هجوم.









