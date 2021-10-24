انفجار دامٍ في عاصمة أوغندا.. والرئيس يعتبره "عملاً إرهابياً"

قال الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، الأحد إن الانفجار الذي وقع في العاصمة كمبالا مساء السبت وأسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين هو "عمل إرهابي" وتعهد ملاحقة المسؤولين.

وكتب على تويتر عن الانفجار الذي وقع مساء السبت في أحد المطاعم الشعبية في شمال كمبالا "يبدو أنه عمل إرهابي لكننا سنقبض على الجناة".