خفر السواحل الكندي يراقب حريق سفينة حاويات

قال خفر السواحل الكندي إنه يراقب حريقاً شب في سفينة حاويات قبالة ساحل فيكتوريا في كولومبيا البريطانية وإنه يعمل مع نظيره الأميركي لتقييم الوضع.

وأضاف في بيان يوم السبت "خفر السواحل الكندي تلقى تقريرا في نحو الساعة 11 هذا الصباح من (السفينة) زيم كينجستون يفيد بنشوب حريق في الحاويات المدمرة على متنها".

وأشارت شبكة (سي.بي.سي نيوز) إلى أن عشرة من أفراد طاقم السفينة أُجلوا، في حين لا يزال 11 فردا على متنها. وقالت إن النيران لا تزال مشتعلة في ست حاويات في المجمل.

وأضاف التقرير أن من المعتقد بأن السفينة تحمل أكثر من 52 ألف كيلوجرام من الزانثات، وهي مواد كيماوية تستخدم في التعدين، وتشمل أميلكسانثات البوتاسيوم، التي تعد مادة مهيجة وخطرة على البيئة.

وقال خفر السواحل الكندي إن لجنة استجابة مشتركة قيد التشكيل لتقديم الدعم، مضيفا أن التقييم جار لتحديد مخاطر التلوث الناتج عن الحاويات.

وكانت ناقلة البضائع السائبة زيم كينجستون قالت يوم الجمعة إنها واجهت أحوالا جوية سيئة غرب مضيق خوان دي فوكا. وقال خفر السواحل الأميركي في تغريدة على تويتر إن نحو 40 حاوية من السفينة سقطت في البحر.