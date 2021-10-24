مصر تكشف حصيلة إصابات ووفيات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر مساء السبت تسجيل 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 47 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 649 حالة من مرضى كوفيد- 19 وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين

إلى 273 ألفا و 154 حالة حتى مساء السبت، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت بلغ 323 ألفاً و 337 شخصاً وارتفع إجمالي الوفيات إلى 18 ألفاً

و 242 حالة.