الولايات المتحدة تحض كوريا الشمالية على وقف تجاربها الصاروخية

حضت الولايات المتحدة، الأحد كوريا الشمالية على وقف تجاربها الصاروخية التي "تأتي بنتائج عكسية"، آملة في استجابة بيونج يانج لدعوة واشنطن إلى الحوار.

يأتي ذلك عقب إعلان كوريا الشمالية أنها اختبرت الثلاثاء بنجاح صاروخا بالستيا "من طراز جديد" من غواصة، ما استدعى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي.

والتقى المبعوث الأميركي الخاص لكوريا الشمالية سونغ كيم، نظيره الجنوبي نوه كيو-دوك بعد اجتماع مع نظيرهما الياباني في واشنطن.

ووصف المبعوث عملية الإطلاق الصاروخية التي تمت الثلاثاء بأنها "استفزاز"، حاضا بيونج يانج على إنهاء تجاربها الصاروخية "المثيرة للقلق والتي تأتي بنتائج عكسية".

وقال سونغ كيم لصحافيين في سيول "نأمل بأن تستجيب جمهورية كوريا (الديموقراطية) الشعبية بشكل إيجابي لجهودنا".

وعملية الإطلاق الصاروخية الثلاثاء هي أحدث تجربة في سلسلة من الاختبارات الجديدة.



