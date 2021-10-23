اغتيال قيادي بالمقاومة الشعبية في تعز

تعز (وكالات)

وجه محافظ محافظة تعز رئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان، أمس، بسرعة تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة اغتيال القيادي في المقاومة الشعبية بتعز، ضياء الحق الأهدل، وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

وقضت التوجيهات بسرعة تشكيل لجنة برئاسة نائب مدير عام الشرطة وعضوية ممثلين عن الأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات العسكرية والمباحث الجنائية للتحقيق في حادثة اغتيال الأهدل، وتعقب وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم العادل والرادع.

ومن جانبه، تابع رئيس الوزراء معين عبدالملك، أمس، الإجراءات التي اتخذتها قيادة السلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية المختصة بتعز، للتحقيق في عملية الاغتيال الآثمة والجبانة التي استهدفت الأهدل.