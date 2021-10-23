قافلة تموينية لقوات الجيش في مأرب

مأرب (وكالات)



سير مجلس التعبئة والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة، أمس، قافلة تموينية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات محافظة مأرب. وأوضح وكيل أمانة العاصمة أمين عام المجلس عبدالمجيد الجرف، أن هذه القافلة تأتي تعبيراً عن وقوف أبناء العاصمة إلى جانب القوات في الجبهات، مؤكداً استمرار دعم أبناء أمانة العاصمة لقوات الجيش الوطني والمقاومة في كافة الجبهات حتى إنهاء الانقلاب «الحوثي»، واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي.

وثمن قائد اللواء 133 العميد الركن عبدالعزيز الحيدري، وقائد اللواء 314 مدرع العميد الركن محمد الشرفي، وعدد من الضباط، الدعم الشعبي المتواصل للقوات في الجبهات في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مؤكدين أن هذه القوافل تمثل إسناداً كبيراً، وعامل صمود في وجه ميليشيات «الحوثي» الإرهابية. وأكد رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الإسناد العقيد أحمد الأشول، أن أبناء أمانة العاصمة وكافة اليمنيين يقفون بكل إمكاناتهم في معركة استعادة الدولة، ويتطلعون إلى يوم النصر والخلاص من ميليشيات «الحوثي» الإرهابية.

إلى ذلك، جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، التحذير من مأساة إنسانية وشيكة جراء تزايد موجة النزوح الثانية والثالثة لآلاف الأسر النازحة في مديريات جنوب محافظة مأرب، لاسيما رحبه والجوبة وحريب، وغرب محافظة شبوة، التي تشمل بيحان وعين وعسيلان، جراء استمرار تصعيد ميليشيات «الحوثي» وقصفها التجمعات السكنية، ومخيمات النزوح بمختلف أنواع الأسلحة.