الداخلية الليبية: مستعدون لتأمين استحقاقات ديسمبر

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة، أمس، أن تأمين الانتخابات المرتقبة لن يحدث إلا من خلال دور وزارة الداخلية الرائد بما تضم من أفراد ومراكز ومديريات، داعياً لضرورة أن يكون ولاء الشرطة وعناصر وزارة الداخلية لله ثم للوطن، ووضع مصلحة البلاد فوق كل المصالح. جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح الملتقى الأول لقيادات وزارة الداخلية، الذي انعقد في العاصمة طرابلس، أمس.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، أن الوزارة مستعدة لتأمين الانتخابات المقبلة، ووضعت خطة لذلك تشمل تأمين مفوضية الانتخابات وحملات المرشحين، وكذلك الناخبين ومراكز الاقتراع وغيرها مما يرتبط بالعملية.

وفي هذه الأثناء، تعقد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم، مؤتمراً صحفياً في العاصمة طرابلس، لاستعراض آخر التطورات الخاصة بالعملية الانتخابية، وما اتخذته من إجراءات تضمن التزامها بما تعهدت به نحو تنفيذ انتخابات حرة، ونزيهة، ذات مصداقية تحقق إرادة وآمال الليبيين.

ودعت المفوضية إلى مؤازرة إعلامية حرة ووطنية وهادفة غايتها الحقيقة، التي يترقبها الليبيون في 24 ديسمبر المقبل، لتُنير دربهم نحو بناء الدولة المدنية، وإرساء قواعد الديمقراطية.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات الليبية طالبت مجلس النواب بإدخال تعديلات على قوانين الانتخابات سواء الرئيس أو السلطة التشريعية لتحصينها من الطعن، ووافق البرلمان على تعديل غالبية ملاحظات المفوضية على قوانين الانتخابات وأرسلها إلى طرابلس منذ أيام.

وعلمت «الاتحاد» من مصادر ليبية أن المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس لن تفتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية اليوم، لعدة اعتبارات سيكشف عنها رئيس المفوضية عماد السايح في المؤتمر الصحفي المزمع تنظيمه ظهر اليوم.

وفي السياق ذاته، أكد عضو المفوضية العليا للانتخابات الليبية عبدالحكيم بالخير في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن المفوضية لم تستلم حتى اللحظة تعديلات القوانين الانتخابية، لافتاً إلى أن المفوضية ستكشف في المؤتمر الصحفي، عن شكل نموذج تزكية الناخبين الذي يجب علي المرشحين تقديمه للمفوضية مع باقي المستندات المطلوبة للترشح.

على جانب آخر، أعلنت وسائل إعلام محلية ليبية أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي سيزور المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، لبحث آخر التطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد.