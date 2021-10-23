الصومال: مقتل 20 في اشتباكات

مقديشو (وكالات)

أعلن مسؤولون صوماليون، أمس، أن 20 شخصاً، على الأقل، لقوا حتفهم في اشتباكات بين القوات المسلحة الصومالية وجماعة مسلحة في وسط البلاد.

وقال القائد العسكري الصومالي، مسكود وارسامي: إن 5 جنود لقوا حتفهم، بينما قُتل 12 من عناصر الجماعة المسلحة، فيما أكد المسؤول الطبي، سيد علي، أن الاشتباكات الدامية أسفرت أيضاً عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفل.

ووقع القتال في مدينة جوريل، المركز الاقتصادي لولاية جالمدج. ودخلت قوات إقليمية مدعومة من الجيش الاتحادي المدينة لطرد جماعة مسلحة، كانت تسللت إلى جوريل قبل ثلاثة أسابيع.

وقال وزير الإعلام أحمد فلاجلي في جالمدج: إن «الأمر كله يتعلق بأجندة سياسية ونفوذ لقيادات الجماعة المسلحة»، مضيفاً: إن الجماعة كانت تحاول إجبار قادة جالمدج على اختيار مرشحين معينين في البرلمان.