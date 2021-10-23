مخاوف من جر العراق للفوضى بعد الانتخابات

بغداد (وكالات)

حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس، من جر العراق إلى الفوضى وزعزعة السلم الأهلي بسبب عدم القناعة بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر الجاري.

وقال الصدر: «أمر معيب يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني، ويعطي صورا سلبية عنهم». ودعا إلى «عدم الضغط على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أو بعمل القضاء والمحكمة الاتحادية أو التدخل بعملهم».

ورحب الصدر بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بنزاهة الانتخابات البرلمانية في العراق، كونه يعكس «صورة جميلة عن الديمقراطية العراقية».

وكانت تسعة كيانات، تابعة للفصائل المسلحة، أخفقت في الحصول على مقاعد كثيرة في الانتخابات البرلمانية، أعطت الضوء الأخضر لأنصارها بالخروج، وتنظيم اعتصام جماهيري أمام المنطقة الخضراء ببغداد.