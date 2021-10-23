باريس: «مرحلة حرجة» في محادثات «النووي الإيراني»

باريس (وكالات)



اتفقت الولايات المتحدة وثلاث قوى أوروبية، خلال مشاورات جرت أمس الأول في باريس، على ضرورة عودة إيران سريعاً إلى المحادثات النووية، وسط قلق متزايد من التأخير، فيما ألمحت فرنسا إلى «مرحلة حرجة» بشأن محادثات حول «النووي الإيراني».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: إن المبعوث الأميركي بشأن إيران روب مالي تحدث مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول كيفية استمرار الدبلوماسية في «توفير المسار الأكثر فاعلية» بشأن إيران.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أن المحادثات ستجري في «مرحلة حرجة» في وقت لا تزال فيه فرنسا وغيرها من الدول على استعداد لاستئناف محادثات فيينا. وتابع البيان: «في هذه الأثناء، من الملح والأساسي أن توقف إيران انتهاكاتها الخطرة إلى حد غير مسبوق» للاتفاق النووي، داعياً إيران لمعاودة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية «من دون إبطاء».