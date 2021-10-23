أحمد شعبان (القاهرة) ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، مؤكداً أن إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات النوعية في المملكة، يمثل خريطة طريق عربية وإقليمية ودولية لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغيُّر المناخي، وذلك لتحقيق الأهداف الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء. وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم السبت، أهمية مبادرة السعودية الخضراء للمساهمة في تنمية الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص عمل نوعية، وتوفير فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وفق رؤية المملكة 2030. وأضاف العسومي، أن إعلان سمو ولي العهد السعودي، عزمه تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة، يعد إشارة قوية نحو التغيير إلى الأفضل، معرباً عن أمله في أن يتم تنفيذ هذه المبادرة على مستوى الدول العربية، لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة جراء ظاهرة التغير المناخي. وأشار العسومي إلى أن البرلمان العربي سيتبنى التشريعات العربية الرامية للحفاظ على البيئة انطلاقاً من رؤية الأمير محمد بن سلمان للشرق الأوسط الأخضر، وسيضع الخطط والبرامج والتشريعات التي تساهم لتحقيق هذه الرؤية.