أحمد شعبان (القاهرة) أكدت وزيرة التجارة والصناعة في مصر نيفين جامع، أن نقطة القوة التي يتميز بها الجناح المصري بـ«إكسبو 2020 دبي»، تتمثل في المزج الفريد بين اللمسة الحضارية والرؤية المستقبلية لمصر الحديثة. وأشارت الوزيرة، في بيان لها اليوم السبت، إلى أنه من المتوقع أن يُساهم الجناح المصري في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال ما يعرضه الجناح من مناطق جذب سياحية رائجة في مصر. وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن الجناح المصري المشارك بفعاليات «إكسبو 2020 دبي» لا يزال يجذب المزيد من الزوار، حيث استقبل الجناح منذ الافتتاح وحتى اليوم ما يزيد على 115 ألف زائر.