يقترب الإعصار «ريك»، الذي تشكل في المحيط الهادئ من سواحل جنوب المكسيك ومن المتوقع أن تشتد قوته غداً الأحد، بحسب المركز الأميركي لرصد الأعاصير. السبت في الساعة 15.00 ت غ، كان على بعد 300 كلم جنوب شرق أكابولكو في ولاية غيريرو وينتقل بسرعة 11 كلم في الساعة مع رياح بلغت سرعتها 130 كلم في الساعة، وفقاً للمركز الأميركي. وقال المركز الأميركي لرصد الأعاصير «من المتوقع أن يشتد بسرعة خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وأن يتحول ريك إلى إعصار شديد الأحد»، عند اقترابه من الساحل المكسيكي. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في المكسيك من هطول أمطار غزيرة في جنوب وجنوب شرق البلاد في الساعات المقبلة. وتواجه المكسيك بانتظام أعاصير وعواصف استوائية، قبالة سواحل المحيط الهادئ والأطلسي. كان «غريس» الإعصار الأكثر فتكاً هذا العام وأودى بـ11 شخصاً عندما ضرب فيراكروز (شرق) وبويبلا (وسط) في 21 أغسطس. ونهاية أغسطس، فقد شخصان بعد مرور الإعصار «نورا» في ولاية خاليسكو المطلة على المحيط الهادئ. وفي 13 سبتمبر، تسبب الإعصار «باميلا» في أضرار محدودة في ولاية سينالوا (شمال غرب).