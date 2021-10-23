لقي ما لا يقل عن أربعة من أفراد قوات الأمن حتفهم في ولاية ننكرهار بشرقي أفغانستان، حسبما أفادت مصادر اليوم السبت.
ووقع الحادث في منطقة الشرطة الأولى في مدينة جلال آباد عاصمة الولاية.
وأضافت المصادر أن ثلاثة أشخاص وطفل أصيبوا في انفجارين آخرين في منطقة «بول بحسود» في المدينة نفسها.
وقال مصدر طبي في مستشفى، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الطفل توفي لاحقاً.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة على جانب طريق.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجمات، اليوم السبت، لكن يشتبه أن تنظيم داعش الإرهابي هو المسؤول عنها.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن تنظيم داعش المتطرف مسؤوليته عن انفجار استهدف برجاً رئيسياً أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة كابول وعدة ولايات أفغانية منذ ليلة أمس الأول الخميس.
ويعد هذا هو أول هجوم للتنظيم المتشدد على أحد أعمدة الكهرباء منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس الماضي.
ومع ذلك، فقد نفذ العديد من الهجمات القاتلة، وخاصة ضد قوات الأمن التابعة لـ«طالبان» والمنشآت.