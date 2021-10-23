علق المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني على شائعات تحدثت، اليوم السبت، عن موافقة رئيس الوزراء على حل الحكومة. وحسبما أفادت به وكالة الأنباء السودانية «سونا»، فقد نفى المكتب تلك الشائعات ووصفها بأنها غير دقيقة. وأكد المكتب الإعلامي أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر الجاري، كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع. ويواصل حمدوك اتصالاته ولقاءاته بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الوضع الذي يمر به السودان. وقد التقى حمدوك، أمس الجمعة، بأعضاء من المجلس السيادي، وممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير؛ وذلك بهدف حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد. ويشهد السودان احتجاجات مستمرة منذ الأسبوع الماضي. وشكل رئيس الوزراء لجنة لحل ما قال إنها أخطر أزمة سياسية تواجهها البلاد منذ سقوط نظام عمر البشير عام 2019.