ما فتئت منظمات ووكالات دولية غير حكومية وأخرى تابعة للأمم المتحدة تحذر مراراً من انهيار اقتصاد أفغانستان وانعكاسات ذلك على السكان الذين يعانون من النزوح والجفاف. واليوم السبت، جاء تحذير أخطر من وزير التعاون لشؤون التنمية الدولية في السويد بير أولسون الذي حذر من أن أفغانستان تتجه إلى الانهيار الاقتصادي بأسرع مما كان متوقعاً الأمر الذي يهدد بوقوع البلاد في أزمة.وسيطرت حركة طالبان على البلاد في أغسطس مما أدى إلى توقف مفاجئ لمساعدات قيمتها مليارات الدولارات الأميركية للدولة التي يعتمد اقتصادها على المنح. وقال أولسون لرويترز "أخشى أن تكون البلاد على شفا الانهيار وأن الانهيار آت بأسرع مما تصورنا"، محذراً من أن الانهيار الاقتصادي يمكن أن يتيح بيئة لنمو الجماعات الإرهابية. ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، قرر الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة من بينها السويد، زيادة المساعدات الإنسانية لأفغانستان لكنه أوقف مساعدات التنمية، وهو إجراء اتخذته دول أخرى كثيرة والبنك الدولي. وحث الصليب الأحمر أمس الجمعة المجتمع الدولي على التعاون مع طالبان، محذراً من أن منظمات الإغاثة وحدها لا يمكنها أن تقدم أكثر من حلول مؤقتة. وقال أولسون إن السويد تاقت إلى تكثيف جهودها من خلال منظمات المجتمع المدني الأفغانية لتقديم الخدمات الأساسية للسكان. وأضاف أن السويد مع ذلك لن تقدم مساعدات التنمية عبر طالبان. وقال أولسون إن الدول الأوروبية ليست مستعدة لإعادة فتح سفاراتها في كابول.