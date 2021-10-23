قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم السبت، إن القوات البحرية الصينية والروسية سيّرت أول دوريات بحرية مشتركة في المياه غربي المحيط الهادئ بين 17 إلى 23 أكتوبر الجاري، حسبما ذكرت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية في موقعها الإلكتروني. وذكرت الصحيفة أن الدورية أجريت بعدما أنهت الصين وروسيا تدريباتهما البحرية المشتركة في بحر اليابان من 14 إلى 17 أكتوبر. بدورها، أوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت، أنه خلال الإجراءات العملية، أبحرت سفن حربية لمسافة أكثر من 1700 ميل بحري في المجمل. وقالت وزارة الدفاع الصينية إنه خلال المهمة، التزم التشكيل المشترك بصرامة بالقانون الدولي ولم يدخل المياه الإقليمية لدول أخرى. كانت وسائل الإعلام اليابانية قالت، في وقت سابق، إن التشكيل المشترك مر عبر مضيق «تسوجارو»، ولكن الخبراء العسكريين الصينيين أشاروا إلى أن هذا المضيق ليس مياهاً إقليمية. وبالتالي، يحق للسفن الحربية من أي دولة المرور عبره، وهو ما يعني أن عبور السفن الصينية والروسية يتماشى والقانون الدولية وفي نطاق الممارسات البحرية المعيارية. وقالت وزارة الدفاع الصينية إن تنظيم الدورية المشتركة مع روسيا يأتي في إطار خطة التعاون السنوي بين الدولتين ولا تستهدف أي أطراف ثالثة.