ألمانيا تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ 5 أشهر

ممرضة تعطي لقاح كورونا لمسنين في ألمانيا

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سجلت ألمانيا، اليوم السبت، أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف مايو، متجاوزةً 100 إصابة لكل 100 ألف في الأيام السبعة الماضية.

وهذا المعدل هو الذي تستخدمه البلاد كمقياس لفرض إغلاق عام مشدد.

لكن وزير الصحة ينس سبان أشار إلى أن ألمانيا يمكنها التعايش على نحو أفضل بفضل التطعيم، وإن كان ذكر أن قيوداً مثل وضع الكمامات والحد من النشاط في الأماكن المغلقة لغير المطعمين ستظل سارية حتى الربيع المقبل.

وذكر معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض أن ألمانيا سجلت 15145 إصابة جديدة، اليوم السبت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو ما يزيد على 4196 إصابة مقارنة بالسبت الماضي، فضلاً عن تسجيل 86 وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 95077.

وتلقى نحو 66 بالمئة من سكان ألمانيا جرعة التطعيم ضد المرض كاملة.

المصدر: رويترز