روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات ووفيات بكورونا منذ بداية الجائحة

شهدت حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس " كورونا" المستجد في روسيا لليوم الرابع على التوالي ارتفاعا قياسيا وقفزة غير مسيوقة في أعلى حصيلة منذ بداية الجائحة .

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا عن تسجيل/ 37678 / إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل / 37141 / إصابة أمس ليصبح إجمالي الإصابات 8 ملايين و205 آلاف و983 إصابة.

وأشارت الغرفة في تقريرها اليومي إلى رصد /1075 / وفاة جديدة ناجمة عن الوباء خلال اليوم الأخير، مقابل 1064 وفاة أمس لترتفع حصيلة الضحايا إلى 229 ألفا و528 حالة وفاة.