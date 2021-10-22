«السلم والأمن الأفريقي» يدعو لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب

الجزائر (وكالات)

أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في ختام اجتماع وزاري «عن بعد» أمس، ضرورة تعزيز الجهود الجماعية للمساهمة في «مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف» في أرجاء القارة الإفريقية. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الاجتماع عقد تحت رئاسة وزيرة خارجية موزمبيق فرونكا مكامو، وبمشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ15 في المجلس. وأوضح البيان، أن المشاركين في الاجتماع تطرقوا إلى «تطور التهديد الإرهابي على الساحة القارية، من حيث امتداده الجغرافي، وتنامي خطورته على الشعوب الإفريقية، وضرورة توحيد الجهود لتمكين دول القارة من الاستجابة الفعلية للتحديات التي تفرضها هذه الآفة العابرة للحدود». وشاركت في الاجتماع الدول الإفريقية المتضررة من ظاهرة الإرهاب، خصوصاً تلك التي تنتمي لمنطقة الساحل والصحراء، وممثلو مفوضية الاتحاد الأفريقي.

وعبرت الجزائر، ممثلة بوزير خارجيتها رمطان لعمامرة، عن استعدادها لاستضافة اجتماع وزاري لدول الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع خطة عمل إفريقية جديدة تؤطر العمل الإفريقي المشترك في «مكافحة الإرهاب».