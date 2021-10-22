فرنسا لـ«الناتو»: لا تخافوا الطموحات الدفاعية الأوروبية

بروكسل (رويترز)

نصحت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي نظراءها في حلف الأطلسي، أمس، بألا يتخوفوا من الخطط الدفاعية للاتحاد الأوروبي، قائلة: إن الولايات المتحدة ستستفيد، وإن أي قدرات أوروبية سيترتب عليها تعزيز الحلف.

وتسعى الوزيرة من خلال هذا التصريحات، التي أدلت بها في اجتماع وزراء دفاع الأطلسي وقُدمت للصحفيين، لإنهاء حالة الغموض القائمة منذ شهور بشأن ما إذا كانت مساعي الاتحاد الأوروبي الأخيرة لتطوير الأسلحة والقوات تضعه في منافسة مع الحلف.

وقالت بارلي، في الجلسة التي حضرها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «في وقت أسمع فيه بعض التصريحات التي تتناول شؤون الدفاع الأوروبية، وألحظ تهديدات معينة، بما في ذلك داخل هذه المنظمة، أقول: لا تخافوا».

وأضافت: «بناء الدفاع الأوروبي ليس لمواجهة حلف الأطلسي، بل على النقيض من ذلك تماماً، فعندما تكون أوروبا أقوى، فإنها ستسهم في زيادة قدرات الحلف ومرونته».

ورد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بشكل إيجابي في تصريحاته المعلنة، قائلاً: إنه يرحب بتحلي الدفاع الأوروبي بقدرات أعلى.